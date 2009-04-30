Facebook'ta anne kızlık soyadı alarmı!

Banka hesaplarınızın boşalmasını istemiyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun. Kişisel bilgilerinizin hırsızların eline geçmesi an meselesi. Dayınıza şimdiden veda etseniz iyi olur.



Sosyal ağların en gözde ismi olan Facebook, beraberinde bazı tehlikeleri de getiriyor. Profilinizi doldururken verdiğiniz bilgiler, her ne kadar zararsız gibi görünse de, eksik olan verilerle birleştirildiğinde çok ciddi zararlar ortaya çıkabilir.



Shiftdelete.net'in haberine göre telefon üzerinden önemli işlerinizi halletmek için sizden istenen bilgiler arasında; adınız soyadınız, doğum tarihiniz ve doğum yeri gibi verilerin yanı sıra annenizin kızlık soyadı da soruluyor.



Tek Eksik: Anne Kızlık Soyadı!



İlk bilgiler herkes tarafından kolayca öğrenilebilir olsa da annenin kızlı soyadı, herkes tarafından bilinmeyen bir bilgi olduğundan dolayı kimlik doğrulama sırasında güvenliğiniz de sağlanmış oluyor.



Oysa, bu bilgiye Facebook üzerinden ulaşmak çok kolay. Annenizin kızlık soyadı, dayınızın şu andaki soyadı olduğundan dolayı, korsanların veya kötü amaçlı kişilerin bu bilgiye ulaşması da oldukça kolay oluyor.



Dayıya elveda zamanı



O nedenle dayınızı Facebook'tan silmenin veya bunu yapamıyorsanız da en azından yakınlık derecenizi belirtmemenizi ve resmi işlemler için telefonda sizden istenen bilgileri profil alanından kaldırmanızı öneriyoruz.

