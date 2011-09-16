facebook'ta 'abonelik' dönemi başlıyor

T24 - Facebook, yeni devreye soktuğu “Abone Ol” özelliğiyle kullanıcılarının kendi haber kaynaklarında diledikleri bilgileri görmelerini ve arkadaş olmasalar bile takip etmek istedikleri kişilerden haberler alabilmelerini mümkün hale getirdi.







“Abone Ol” ve “Abonelik” seçenek ve düğmeleriyle gelen yenilikler, Facebook mühendislerinden Zach Rait’in Facebook’un resmi blog sayfasında yayınlanan yazısıyla duyuruldu: http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150280039742131

İstenen kişilere abone olunabiliyor



Facebook kullanıcıları artık sadece arkadaş listelerindeki kişileri değil ünlüleri, gazetecileri, siyasetçileri ve diğer insanları da takip edebilecek yani onlara abone olabilecek. Kullanıcılar, haber kaynaklarında görmek istedikleri kişilerin profilinde “Abone Ol” düğmesine tıklayarak bu kişilerin (izin verdikleri) herkese açık güncellemelerini görebiliyor. Aboneler takip ettikleri kişilerden ne sıklıkta ve ne tür güncellemeler alacaklarını da seçebiliyor.

Dileyen herkes abone kabul edebiliyor



Arkadaşları dışındaki kişilerin de herkese açık güncellemelerini haber kaynaklarında görmesine izin vermek isteyen Facebook kullanıcıları, kişisel paylaşımlarını aboneliğe açabiliyor. Yani dileyen herkes, abonelere izin vererek seslerini arkadaşları dışındaki Facebook kullanıcılarına da duyurabiliyor. Öte yandan abonelik kabul eden kullanıcılar paylaşım gizlilik ayarlarını kullanarak özel güncellemelerini sadece arkadaşlarıyla paylaşmaya devam edebiliyor.

Sadece görmek istedikleriniz haber kaynağınızda



“Abonelik” dönemiyle birlikte Facebook kullanıcıları arkadaş listelerindeki kişilerin bildirimlerini de haber kaynaklarında sadece diledikleri ölçüde görme olanağı kazandı. Kullanıcılar artık hangi arkadaşlarının hangi paylaşım ve bildirimlerinin kendi haber kaynaklarında görüntüleneceğini belirleyebiliyor. İlk etapta kullanıcılara diledikleri arkadaşlarının tüm iletilerini, çoğu iletisini veya sadece önemli gelişmelerini görme seçeneği sunan Facebook, öte yandan ne tür paylaşımların haber kaynaklarında görüntüleneceğinin seçilmesini de mümkün kıldı. Örneğin, kullanıcılar bir arkadaşından tüm iletilerini alırken, diğerinin sadece fotoğraflarını alabiliyor ya da bir başkasının hiçbir iletisini almayabiliyor.



Facebook, “Abonelik” özelliğiyle birlikte gelen tüm yenilikleri sadece birer seçenek olarak devreye soktu. Yani dileyen kullanıcılar sunulan yeniliklerin hiçbirini kullanmayarak mevcut ayarlarıyla devam edebiliyor. “Abonelik” özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcılar ise http://www.facebook.com/about/subscriptions linkine tıklayarak bilgi edinebiliyor ve kullanıma başlayabiliyor.

