Facebook'ta 24 saat canlı yayın dönemi başlıyor

Dünya genelinde bir gün içerisinde en çok ziyaret edilen sosyal medya sitesi olanFacebook, yeni canlı yayın videosu özelliğini duyurdu. Artık 24 saat canlı yayın yapılabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alexa istatistiklerine göre dünya genelinde bir gün içerisinde Google'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci site konumundaki Facebook, yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Dünya genelinde 1.59 milyar sayıda kullanıcıya sahip Facebook, canlı yayın videosu servisine yeni bir özellik eklendiğini açıkladı.Facebook’un canlı yayın servisine eklenen yeni özellik ile birilkte, kullanıcılar artık 24 saat kesintisiz bir şekilde canlı yayın yapabilecekler.

Halihazırda mevcut bulunan canlı yayının kalıcı olarak kaydedilememe sorununu odağına alan Facebook, yayını yapan kişinin videosunun bittiği andan itibaren kalıcı olarak kaydedileceğini, videonun saatler sonra dahi kullanıcılar tarafından izlenebileceğini ifade etti.



Ayrıca canlı yayın sırasında video ekranı üzerinde kullanıcıların görüşlerini bildirmesine, tepkilerini göndermesine engel tanıyan özellik de geliştirilecek.

Daha önce söz konusu özelliğin gelecek süreçte kullanıcılara sunulacağını dile getiren Facebook, gün itibariyle site bünyesinden gerçekleştirilen canlı yayın sırasındaPeriscope uygulamasındaki kullanıma benzer olarak kullanıcıların tepkilerini, görüşlerini anında aktarabileceğini belirtti.

Canlı yayın videolarına eklenen 24 saat kesintisiz canlı yayın özelliğinin, belgesel, doğa tanıtımı videolarında kullanılmaya yönelik olarak hazırlandığı ifade ediliyor.

Facebook’un 24 saat canlı yayın özelliğinin, multimedya belgesel şirketi Explore.org tarafından halihazırda kullanılmakta olduğu Digital Trends'deki haberde yer aldı.

Özelliğin Facebook bünyesindeki 1.59 milyar kullanıcının çeşitli ihtiyaçlarına da hizmet edebileceği dile getiriliyor.

Shiftdelete'in haberine göre her ne kadar, insanların hayatlarının küçük bir kesimini paylaşması, özel hayat kavramı tartışmalarını meydana getirse de, insanların 24 saatlik hayatlarının aktarılmasının özel hayat kavramının varlığına yapacağı etki yadsınamaz.

Özellikler uygulama platformuna en yakın zamanda gelecek güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.