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Yaşam

Facebook’ta 1.8 milyon hayranı var

Amerika’da Boo isminde bir köpek, Facebook’ta 1.8 milyon hayran sayısına ulaşarak alanında bir rekora imza attı.

24 Eylül 2011 03:00


 
T24 - Amerika’da Pomeranya cinsi Boo isminde bir köpek, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 1.8 milyon hayran sayısına ulaşarak alanında bir rekora imza attı.



Hürriyet'in haberine göre, Popüleritesi Hollywood ünlüleriyle yarışan beş yaşındaki Boo, sevimliliğiyle internetin yeni fenomeni oldu. O kadar ki Kesha, Khloe Kardashian gibi ünlüler, Boo’nun fotoğrafını “yeni erkek arkadaşım” etiketiyle internete yükledi.


Sahibinin 2009 yılında şaka amacıyla açtığı Facebook’taki hayran sayfası, gün itibariyle 1.8 milyon üyeye ulaştı. Bu rakam, dünyaca ünlü bir çok yıldızın hayran sayısından fazla.



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