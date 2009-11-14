Facebook'lu tuzak iddiası

T24 - İnternetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta profil sayfası bulunan 15 yaşındaki M.B. adlı kızın, 3 gün önce, tanıdıkları olan vatani görevini yapan Murat T.'nin adını kullanan kişi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.



Sakarya’nın Geyve İlçesi'ne bağlı Doğançay Köyü’nde oturan M.B. 12 Kasım günü ‘evlerinden bakkala gitmek üzere' çıktıktan sonra akibetinden haber alınamadı. M.B.'nin Eve gelmemesi üzerine araştırma yapan Ali Babalık kızının aynı gün beyaz renkli bir otomobile bindirilerek kaçırıldığını gören yaşlı bir kadına ulaştı. Ali Babalık şöyle dedi: “Kızım saat 15.00'den sonra dönmedi. Görgü tanıklarına göre beyaz renkli bir otomobilden inen kişi zorla araca bindirip Adapazarı istikametine doğru götürmüş. Bu kişinin internetten tanıştığı Murat T. olduğunu sanıyoruz. Ancak bu isim sahte çıktı. Bizim tanıdığımız gerçek Murat T. şu anda İstanbul'da asker. Ona ulaştık. O, ‘gerekirse gelirim’ dedi. Kızım sahte isimle Facebook'a giren kişi tarafından kaçırıldı. Biz araştırıyoruz ama asıl araştırması gereken güvenlik güçleri araştırmıyor. Kimse bize yardımcı olmuyor. Şu anda elimde bulunan dilekçe var.



Telefonların dinlenmesi için müracaatta bulundum. Kızımın nerede olduğunu bulabilmek için savcı beyle görüştüm. Ama savcı bey bir şey yapamayacağını ancak kızımın ölmesi veya başka olay sonrasında telefon tespiti yapılabileceğini söyledi. Bir insanın bulunması için bir cinayet mi işlenmesi gerek? Benim kızım öldükten sonra kimse yardım etmesin. Ben kızım öldükten sonra kimse gelmesin.”