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Bilim / Teknoloji

Facebook'dan referandum

Sosyal ağ sitesi Facebook'un kullanıcı şartnamesini bundan sonra kullanıclar kendileri belirleyecek

27 Şubat 2009 02:00

Geçtiğimiz hafta kullanıcı bilgierini sınırsızca saklama maddesi eklendiği yeni kullanım koşulları ile ilgili çok büyük tepkilerin gelmesi üzerine, geri dönüş yapan Facebook, yeni kullanıcı sözleşmesi ve site kullanım koşulları için kullanıcılarıyla referandum yapmaya karar verdi.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg resmi blog sayfasında yayımladığı açık mektupta, geçtiğimiz hafta yapılan geniş çaplı protesto nedeniyle, yeni kullanım şartlarının oluşturulmasında yönetim kuruluna yol göstermeleri için kullanıcılara çağrı yaptı.

Zuckerberg, mektubunda yeni kullanım şartnamesi için birkaç alternatif çıkarıldığını, bu alternatifler üzerinden kullanıcıların oylamalarıyla en çok oy alan gizlilik, kişisel bilgilerin mülkiyet hakları gibi farklı maddelerin karara bağlanacağını açıkladı.

Site yönetimi, Şubat ayı başında kullanıcı şartnamesini kullanıcılarına duyurmadan değiştirmiş, bu durum fark edildiği andan itibaren birçok İnternet sitesi ve Facebook kullanıcı gruplarında şiddetle eleştirilmişti.

Yapılan protestolar karşısında site yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı değişikliği geri almıştı ve kullanıcılarından özür dilemişti.

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