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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta ücretli yeni hizmet

Facebook, durum güncellemelerini daha fazla kişiye aktarmak isteyen kullanıcılardan 7 dolar alacak

06 Ekim 2012 12:16

Facebook durum güncellemesi adı altında yazılanların daha fazla insanın görmesini istiyorsanız, artık belli bir ücret gözden çıkartılacak.

milliyet.com.tr'nin haberine göre; Facebook'da önemli olduğunu düşündüğünüz bir durum güncellemesini arkadaşlarınızın mutlaka görmesini istiyorsanız,şuan itibariyele daha çok ABD'de yaşayanlar için yeni bir hizmet uygulamaya konuldu. Şirket, yaptığı duyuruda yeni "Promoted Posts" hizmetiyle bu amaca ulaşabileceğinizi söyledi.

Daha önce 20 ülkede ve şimdi de ABD'de hizmete sunulan özellik, 7 dolar karşılığında belirli bir durum güncellemenizi arkadaşlarınızın haber kaynağında yukarılara taşıyor. Facebook, yaptığı duyuruda fiyatlandırmadan bahsetmiyor fakat TechCrunch sosyal devin her bir gönderi için 7 dolar istediğini söylüyor.

Facebook, para ödeyerek yukarıya taşıdığınız gönderiniz için size bir takım istatistikler de sunuyor.

Söz konusu bu yeni işlev, kişisel profile sahip olan ve 5.000'den az arkadaşı olanlar için çalışıyor.

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