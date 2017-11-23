Facebook'a yeni özellik geldi

Facebook Messenger üzerinden 4K çözünürlüğünde fotoğraflar paylaşmanız mümkün hale geliyor.

4K çözünürlüğündeki fotoğraflar, şu an belirli ülkelerde yaşayanlar tarafından Messenger üzerinden gönderilebiliyor.

Messenger üzerinden ayda 17 milyar fotoğrafın gönderilip alınıyor, bu yüzden kullanıcılar ortalamanın üzerinde bir görüntü kalitesi bekliyor.

Yüksek çözünürlük fotoğraf göndermek için farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Tüm yapmanız gereken, uygulamayı en son sürümüne güncellemiş olmak ve fotoğrafı seçip her zamanki gibi göndermek (ve şimdilik, aşağıdaki ülkelerden birinde olmak). İşlevi mobilde çok fazla kullanmamaya dikkat edin çünkü kotanızı hızla tüketebilirsiniz.

İşlev şu an ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Fransa, Hong Kong, Japonya, Singapur ve Güney Kore'de kullanılabiliyor ancak firma işlevi önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de açacak.