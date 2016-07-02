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Bilim / Teknoloji

Facebook'a yeni özellik

Facebook kullanıcıları, artık platform üzerinden kar amacı gütmeyen kuruluş ya da kişiler için bağış toplayabilecek

02 Temmuz 2016 00:09

Sosyal medya devi Facebook, yeni bir özellik daha hayata geçirdi. Facebook'un bugünden itibaren geçerli olan yeni özelliği sayesinden kullanıcılar artık kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için kampanyalar başlatıp, arkadaşlarını bağış yapmaya davet edebilecek.

NTV'nin haberine göre; Facebook'un onaylı ‘Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar’ sayfasından yapılan açıklamada WWF ve WFP'nin yer aldığı videolu bir örnekle yeni özellik duyuruldu.

Buna göre kullanıcılar artık hikâyelerini ve kampanyanın misyonunu anlatarak bir hedef belirleyip, bağış kampanyaları düzenleyebilecek.

Sosyal medya devi Facebook'un ‘Instant Articles’ ve ‘Canlı Video’ uygulamalarının ardından hayata geçirdiği bu yenilik, kullanıcıları Facebook ekosisteminde tutmak için yapılmış bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bu sayede kullanıcıların Facebook'tan ayrılıp başka sitelerde kampanyalar yürütmek yerine, platformu terk etmeden, bağış kampanyalarını Facebook üzerinden yürüterek sitede daha uzun süre kalmaları planlanıyor.

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