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Bilim / Teknoloji

Facebook’a yeni özellik

Haberler kısmı, kendi içinde bölümlere ayrılacak

03 Ocak 2016 11:37

Haberler kısmındaki kalabalığı organize etmek isteyen Facebook, sekmeyi kendi içinde bölümlere ayıracak. Böylece arkadaşlarımızın veya üye olduğumuz grupların veya sayfaların yaptığı paylaşımlar, kategorilerine uygun sekmelerde görünecek.

Cumhuriyet’in haberine göre Facebook yeni özelliği henüz test aşamasında tuttuğu için hakkında yorum yapmıyor veya zaman vermiyor. Haberler sekmesindeki karmaşa uzun zamandır çok sayıdaki kullanıcının şikayetleri arasında yer aldığından, bu yeni alt sekmeler modelinin kısa süre içinde devreye girerek şikayetleri azaltması bekleniyor.

 

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