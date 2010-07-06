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Kültür-Sanat

Facebook’a yazsam roman olur!

Bir grup Alman ve Avusturyalı internet kullanıcısı Facebook üzerinden roman yazmaya başladı. Roman, bütün Facebook üyelerinin müdahelesine açık.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Bir grup Alman ve Avusturyalı internet kullanıcısı, Facebook üzerinden ortak roman yazımına başladı. Bu dijital romanın en önemli özelliği, yazılanlara tüm Facebook kullanıcılarının müdahale edebilecek olması.


“Sosyal medyaya edebiyatı taşıma” fikri Gergely Teglasy'e ait.


“Zwirbler” adı verilen ilk Facebook romanı, her gün durum güncellemeleriyle gelişecek.


17 yaş üzeri ve yetişkin okur grubuna seslenecek romanın gelişimine her Facebook kullanıcısı müdahale edebilecek.


Facebook üzerinden okunabilecek roman, ayrıca podcast olarak Google, Word Pres ve Podcast.at sitelerine de yüklenecek.

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