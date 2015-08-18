Facebook'a Türk tasarımcı

Teknoloji devleri Google ve Facebook'tan iş teklifi alan tasarım uzmanı Rıza Selçuk Saydam, ekim ayından itibaren Facebook'ta bir Türk tasarımcı olarak görev yapacak.

Çankaya Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü'nden bu yıl mezun olan Saydam, küçük yaştan itibaren teknoloji platformu Silikon Vadisi'nde çalışmayı hayal etti.

Matematik, tasarım ve yazılımı bir araya getirerek kendini teknoloji alanında geliştiren, online bir portföy hazırlayan, web sitesinde kendisini ve yaptığı işleri tanıtan Saydam'ın bu çalışmaları, Google ve Facebook yöneticilerinin dikkatini çekti.

Facebook ve Google'da 4 ay süren ve internet üzerinden gerçekleştirilen zorlu bir mülakata giren Saydam, ABD'ye davet edildi. Yüz yüze gerçekleşen görüşmenin ardından iki firmadan iş teklifi alan Saydam, hayallerinde yer alan Google yerine Facebook'u tercih etti.

Saydam, yaptığı açıklamada, Facebook'ta kendisini daha fazla geliştirme imkanı bulacağını belirterek, şunları söyledi:

"Google'dan gelen teklif ilk bakışta mükemmeldi ama 'teknoloji geliştikçe nasıl gelişeceğim, kendimi nasıl ilerleteceğim' sorularına tam yanıt bulamadım. Bana özel bütçe vereceklerini ve dilediğim kursa gidebileceğimi belirttiler. Facebook ise 'Biz senin iyi olduğunu görüyoruz, daha iyi olmanı istiyoruz' teklifiyle yaklaştı. Bu da bana daha cazip geldi. Hayalimdeki Google'da çalışma imkanına ulaştım ancak bu kez ben kabul etmedim, geleceğim için Facebook'u seçtim."

Zuckerberg ile çalışacak

Saydam, ekim ayında Facebook'ta çalışmaya başlayacağını, yeni ürünleri tasarlayacağını ya da mevcutların nasıl daha iyi hale getirilebileceği yönünde çalışmalar yapacağını bildirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Mark Elliot Zuckerberg ile çalışma imkanı bulacağına işaret eden Saydam, "Facebook'ta duvarlar yok, bir kafede insanlar nasıl oturuyorsa Facebook'ta da öyle oturuyorlar. Mesela garip geldi, Mark Zuckerberg ile aynı ortamda çalışacağım. Bir şey olduğu zaman gidip omuzuna dokunabileceğim. Yani öyle bir açık ortamda çalışılıyor" dedi.

Türk öğrencilere yurtdışı önerisi

Türkiye'de öğrencilere de yurtdışına açılmaları önerisinde bulunan Saydam, ülkedeki öğrencilerin dünya çapındaki firmalarında çalışmayı imkansız gibi gördüklerini belirterek, ne kadar çok başvuru olursa o kadar yurtdışındaki firmalarda başarılı Türklerin görülebileceğini kaydetti.

Ayrıca öğrencilerde Google, Facebook gibi firmalarda mantıksız sorular sorulduğu yönünde yanlış bir algının olduğunu ifade eden Saydam, mülakatlarda son derece mantıklı sorularla karşılaştığını belirtti. Saydam, firmaların öğrencilerin soruları algılamalarını ve buna göre de çözüm üretmelerini beklediklerini söyledi.

Rıza Selçuk Saydam, Facebook'ta edindiği bilgileri, tecrübeyi Türkiye'de de kullanmak istediğini sözlerine ekledi.