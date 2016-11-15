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Bilim / Teknoloji

Facebook'a "Trump için algı operasyonu yaptı" suçlaması

Mark Zuckerberg, iddiaları "çılgınca" olarak niteledi

15 Kasım 2016 11:22

Sosyal medya devi Facebook, haber kaynağı ve trendler uygulaması nedeniyle zor günler yaşıyor. 2016 yılında "Trendler" özelliği yüzünden kullanıcıların tepkisini çeken ve algoritmadaki sorun nedeniyle çalışanlarını işten çıkaran Facebook , başkanlık seçimlerinin ardından bu kez de ABD Başkanlık yarışını manipüle etmekle suçlanıyor.

Donald Trump'ın anketlerin aksine sürpriz bir şekilde ABD başkanı seçilmesinin ardından, Facebook'un Trump'ı seçimde ön plana çıkardığı iddialarına yanıt, sosyal medya devinin 1 numaralı isminden geldi.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, katıldığı bir konferansta, Facebook'un seçimi manipüle ettiği iddialarına yanıt verdi.

Söz konusu iddiayı "çılgınca" olarak nitelendiren Zuckerberg, "Eğer Trump'ın seçilmesinden dolayı sosyal medyayı suçluyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.

Platformdaki sahte haberlerin varlığını kabul eden Zuckerberg, bu tarz haberlerin genele oranla oldukça az olduğunun da altını çizdi.

9 Kasım öncesi Facebook'ta yer alan şu sahte haberler tartışma yaratmıştı:

"Clinton'dan Trump seçilirse iç savaş çağrısı"

"Papa dünyayı şok etti, Trump'ı Başkanlık için destekledi"

"Barack Obama Kenya'da doğduğunu kabul etti"

"Hillary Clinton'ın yolsuzluk belgelerini soruşturan FBI ajanı öldü"

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