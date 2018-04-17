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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook'a toplu davanın yolu açıldı

Facebook'un kullanıcıların onayı olmadan biyometrik verilerini kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayet kabul edildi

17 Nisan 2018 16:11

San Francisco'da bir mahkeme Facebook'un izinsiz biyometrik verileri kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti. Toplu şikayet başvurusunu değerlendiren mahkeme Pazartesi günü açıkladığı kararda, şikayet gerekçesini haklı bularak, toplu dava açılmasının yolunu açmış oldu.

Yargıç kararına gerekçe olarak, tartışmalı yüz tanıma uygulamasına yönelik ihtilafın çözümünde en etkili yolun toplu şikâyetler olduğunu gösterdi.

ABD'nin Illinois eyaletinden Facebook kullanıcıları, şirketin kullanıcıların izni olmadan özel yaşama müdahale ettiğini öne sürerek, toplu şikayette bulunmuştu.

Facebook ise kullanıcıların şikâyetinin dayanağı olmadığını belirtiyor. Yüz tanımlama uygulaması, internette kişileri fotoğraflarıyla aratmaya olanak tanıyor.

Facebook üzerinde kara bulutlar

Mark Zuckerberg’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Facebook son dönem büyük baskı altında. Zuckerberg kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Zuckerberg, şirketin kurucusu olarak Facebook’un yaptığı yanlışlardan sorumlu olduğunu belirtmişti. Ayrıca şirketin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etmişti.

Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden 87 milyona yakın kullanıcının verilerine izinsiz şekilde ulaştığı ortaya çıkmıştı.

DW,Reuters/GA, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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