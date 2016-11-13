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Bilim / Teknoloji

Facebook'a sohbet odaları geliyor

Uygulama, internetin ilk dönemlerinde çok popüler olan IRC sohbet odalarına benzeyecek

13 Kasım 2016 20:12

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger’a yeni bir özellik kazandırıyor. Messenger’a eklenecek olan yeni halka açık sohbet odası özelliği ile uygulama, internetin ilk dönemlerinde çok popüler olan IRC sohbet odalarına benzeyecek.

Gazete duvar'da yer alan habere göre; halka açık sohbet odası özelliği daha önce Messenger güncellemelerinin kodları içinde bulunmuş ancak Facebook konu hakkında yorum yapmamıştı.

Şimdi ise Facebook’tan gelen açıklama ile konu netlik kazandı. Sohbet odalarını ilk defa Kanada ve Avustralya’da denemeye başlayacak olan Facebook, testler bittiğinde ise bu özelliği tüm dünyanın kullanımına açacak.

Messenger sohbet odalarında kullanıcılar diledikleri konu başlığı ile bir sohbet başlatabilecekler ve halka açık olan bu sohbetlere herkes katılabilecek. Kullanıcılar odalara trollerin dadanmaması için eğer dilerlerse, katılımcıları yöneticinin onayına da bırakabilecekler.

Sohbet odalarında yapılan sohbetler herkes tarafından da okunabileceği için, sohbet katılımcılarının yanında, çok sayıda okuyucu da olacak.

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