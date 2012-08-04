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Bilim / Teknoloji

Facebook'a saldırı iddiası

Saat 00.00'dan sonra birçok insan farklı sosyal paylaşım sitelerinde Facebook hesaplarının açılmadığı, dondurulduğu ya da çalındığı yönünde iletiler girdi

04 Ağustos 2012 13:38

Sosyal paylaşım sitelerinde dolanan bir iddiaya göre, Facebook'un bu gece 00.00’da hacker saldırısına uğrayacağı iddia edildi.

Saldırıda ortalama 250 bin hesap çalınmasının beklendiği iddia ediliyor. İddianın Facebook yöneticileri tarafından doğrulandığı öne sürülürken, birçok kullanıcı facebook hesaplarını dondurdu.

Saat 00.00'dan sonra birçok insan farklı sosyal paylaşım sitelerinde Facebook hesaplarının açılmadığı, dondurulduğu ya da çalındığı yönünde iletiler girdi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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facebookhack

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