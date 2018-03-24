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Dünya

Facebook'a reklam boykotu

Kullanıcıların başlattığı "Facebook'u Sil" kampanyasına, şirketler de "reklam boykotu" ile destek çıktı

24 Mart 2018 12:45

Milyonlarca kullanıcısının bilgilerinin sızdırılmasından sonra Facebook’ta kullanıcıların başlattığı “Facebook’u Sil” kampanyasına, şirketler de “boykot” ile destek çıktı. Mozilla’nın ardından Commerzbank da “güvenilirliği sarsıldı” gerekçesiyle sosyal ağdaki reklamlarını durdurdu

Habertürk'te yer alan habere göre; İngiltere merkezli Cambridge Analytica’nın da dahil olduğu kişisel veri krizininFacebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg tarafından da itiraf edilmesinin ardından reklamverenler de sosyal ağın güvenilirliğini sorgulamaya başladı.

Almanya’nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, ikinci bir duyuruya kadar Facebook reklamlarını durdurduğunu açıkladı.

Kişisel bilgisayarındaki kamerayı güvenlik ve mahremiyet hassasiyetiyle kapatan Zuckerberg aynı hassasiyeti
Facebook kullanıcıları için göstermediği nedeniyle eleştiriliyor.

Commerzbank Marka Stratejisi Başkanı Uwe Hellmann, Facebook platformuna yönelik reklamları durdurma nedenlerinin yaşanan büyük veri sızıntısı olduğunu duyurdu. Reklamları tekrar başlatmadan önce bu sürecin nasıl sonuçlanacağını takip edeceklerini ifade eden Hellmann, “Facebook kampanyalarımızı duraklatıyoruz. Marka güvenliği ve veri güvenliği bizim için çok önemli” dedi.

Commerzbank’ın bu açıklamasından önce internet tarayıcısı Mozilla, Facebook reklamlarını durdurduğunu açıklayarak, sosyal ağa yönelik reklam boykotunun fitilini ateşlemişti. Mozilla Vakfı’nın resmi blogu üzerinden önceki gün yapılan açıklamada, “Facebook varsayılan gizlilik ayarlarını güçlendirmek için harekete geçene kadar reklamları durduruyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hâlâ öğrenilecek daha fazla şey olduğuna inanıyor olsak da, mevcut varsayılan ayarların veriye erişimi çok fazla kolaylaştırdığını gördük - özellikle üçüncü parti uygulamaları için.”

Gelirlerin yüzde 98'i reklamdan

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2.1 milyarı geçen Facebook’un geçen yıl toplam gelirleri % 47 artışla 40.6 milyar dolara çıktı. Bu gelirinin % 98.5’ine karşılık gelen 40 milyar dolarlık kısmını reklamlardan elde eden Facebook, 2017’de net kârını ise % 56 artırarak 15.9 milyar dolara taşıdı. Günlük aktif kullanıcı sayısı1.4 milyarı aşan Facebook’un 2017 sonu itibarıyla 42 milyar dolarlık nakit varlığı bulunuyor. Dünyada en fazla Facebook kullanıcı sayısı 250 milyon ile Hindistan’da. Türkiye 51 milyon hesap sayısı ile dünyada 9. sırada.

Facebook’un 2017 yılı sonunda açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre dünya genelinde kullanıcı başına elde ettiği gelir ortalama 6.18 dolar iken, bu rakam Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa pazarında 8.86 dolara çıkıyor. Sosyal ağın gelirlerinin asıl kaynağı olan ABD ve Kanada’da ise kullanıcı başına ortalama gelir rakamı 26.76 dolara kadar çıkıyor.

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