Facebook'a özel telefon geliyor!

T24 - Bilgisayar, telefon, tablet bilgisayar derken hayatımız Facebook'a girebileceğimiz araçlarla doldu. Bunun da yetmeyeceğini düşünen Facebook yönetimi özel bir telefon geliştiriyor.



Tekonoloji sektöründe uzmanlaşmış All Things Digital adlı internet platformunun haberine göre, Facebook, kendisine hizmet edecek yepyeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Haberde, Facebook'un, kullanıcılarına özel foksiyonlara sahip akıllı telefon için Tayvanlı HTC ile kolları sıvadığına yer verildi.



Yeni akıllı telefon, Buffy adıyla anılıyor. Adını, vampir avcısının hikâyesini anlatan ünlü televizyon dizisinden alan Buffy'de, Google'ın işletim sistemi Android kullanılıyor. All Things Digital'a göre, Facebook yaklaşık iki yıldır tıpkı Google'ın Samsung işbirliğinde piyasa sürdüğü Nexus adlı modeli gibi kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmek istiyordu. Zira Facebook'un halihazırda dünya genelinde 800 milyon kullanıcısı bulunuyor ve şirketin tahminlerine göre kullanıcıların yaklaşık yarısı da yolda internet kullanıyor.





18 ay daha beklemek gerek



HTC şirketi geçen şubat ayında Facebook kullanıcılarına özel uygulamaların bulunduğu iki akıllı telefonunun tanıtımını yapmıştı. Salsa ve Chacha adlı iki modelinde, kullanıcıların tek bir tuşla mesaj, fotoğraf ve videolarını diğer kullanıcılarla anında paylaşabilecekleri ve konum bilgilerini paylaşabilecekleri bir tuş özelliği bulunuyor.



Facebook kullanıcılarının biraz daha sabretmesi gerekecek. Nitekim Facebook ve HTC ortak yapımı Buffy'nin, yaklaşık 18 ay sonra piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.





