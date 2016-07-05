Facebook’a 'kendini imha eden' mesaj uygulaması geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook yeni eklenti sonrasında güncelleme sonrasında uygulamada “kendi kendini imha eden” mesaj imkanı olacak. Bu şekilde kullanıcılar gönderilen mesajların bir sonra silinmesini sağlayabilecek.

NTV’de yer alan habere göre, bu özellikle beraber kullanıcılar attıkları mesajların dakika, gün, ay veya yıl bazında ne zaman otomatik olarak silinmesini istediklerini seçebilecek.

'Gizli sohbet' yakında

Uygulamayı tercih etmeyen kullanıcılar ise bu özelliği kullanmayarak mesajlarının Facebook sunucularında depolanmasını tercih edebilecek.

Bu özelliği yanı sıra Facebook Messenger'ın çok yakında "gizli sohbet" özelliğini de kullanıcılara sunması bekleniyor.