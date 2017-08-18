Facebook'a kaçak av fotoğrafı koyan 2 kişiye ceza

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da avlanması yasak olduğu gün vurdukları yaban domuzu ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki sayfasında paylaşan 2 kişiye toplam 2 bin 946 lira para cezası uygulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kişinin 2 arkadaşıyla birlikte avlanması yasak olduğu gün vurdukları yaban domuzu ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki sayfasında paylaştığını tespit etti. Yapılan soruşturmada avcı belgelerinin de bulunmadığı tespit edilen kişilerin yaban domuzunu, Hanönü İlçesi’nde Şeyh Şaban-ı Veli Köyü’nde ormanlık alanda yasadışı avlandıklarını belirledi. Avı gerçekleştiren 2 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu\'nun ilgili maddesi gereği toplam 2 bin 946 lira para cezası uygulandı.



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