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Bilim / Teknoloji

Facebook'a 'intihar önleme' hizmeti geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un intihar önleme hizmeti 7 gün 24 saat aktif olacak

16 Haziran 2016 23:25

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, intihar girişimşimlerini önlemek için Fransa'da yeni bir hizmete başlayacak.

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazı açıklamaya göre, Facebook "intihar alarm düğmesi" aracığıyla, intihar girişiminde bulunma eğilimindeki kişilerin engellenmesi için çalışacak.

Facebook kullanıcıları, intihar girişiminde bulunmasından endişe ettikleri yakınları ve dostları için sosyal paylaşım sitesine mesaj atabilecek.

Açıklamaya göre, Facebook, bu mesajın ardından intihar girişimin önlemek için harekete geçecek.

Bu hizmet için özel görev yapacak ekip haftada 7 gün, aralıksız 24 saat hizmet verecek. Facebook’un bu hizmeti daha önce ABD ve İngilizce konuşan ülkelerde hizmete sokulmuştu. 

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