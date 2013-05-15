Facebook'a filmlere, kitaplara ve dizilere puan verme özelliği geldi

Facebook, sinema filmleri, diziler ve diğer televizyon programlarının yanı sıra kitapların da puanlanabileceği bir sistemi kullanıcılarına sundu.

Sections isimli özellik ile kullanıcılara sunulacak olan puanlama sistemi ile 5 yıldız üzerinden verilen notlar prodüksiyonun veya kitabın Facebook puanını belirleyecek. Film, dizi ve kitap seçenekleri yemek yenilen mekanlar gibi özel içerikler ile zenginleştirilebilecek.

Facebook kullanıcıları izledikleri filmleri Timeline’larına eklerken puanlarını verebilecekler veya izlemek istedikleri filmlerin listelerini sections bölümünde listeleyebilecekler. Aynı şekilde kitaplar ve televizyon programları da ayrı bir sekmede Timeline üzerinde sergilenecek.

Sosyalmedya.com'un haberine göre, Facebook’un daha çok sosyal ağ için özel uygulamalar geliştirmek isteyen yayıncıları ilgilendiren Sections özelliği ile markalar niş yazılımlar üretebilecekleri gibi kendi özel uygulamalarını da zenginleştirebilecekler. Halihazırda profillerin sol alt bölümünde yer açılan Filmler, Diziler veya Kitaplar gibi sekmeler yukarıda bahsettiğimiz içerikler ile doldurulabilecek.

Facebook Sections ve onunla birlikte gelen puanlama sistemi ile kullanıcıların zaman tünellerini ve dolayısıyla Graph Search içeriklerini çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Günde 200 milyon bilginin eklendiği sosyal ağ üyelerini daha fazla paylaşım yapmaya teşvik ederken oluşan bilgi yığınıyla markalar için daha cazip bir pazarlama alanı haline dönüşüyor.