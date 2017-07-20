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Bilim / Teknoloji

Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor

BTK Başkanı Sayan, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı

20 Temmuz 2017 01:00

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi  Facebook'a saat 21.45'ten itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar yaşadıkları erişim sorunu nedeniyle Twitter'dan çok sayıda paylaşım yaptı.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'a erişim sorunu yaşandığını Twitter üzerinden duyurdu.

Konuya ilişkin olarak BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Başkanı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

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