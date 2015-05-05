Facebook'a çok giren arkadaşlarını ayağından iskeleye asarak cezalandırdılar!

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçiler, işi aksatarak Facebook'a sık girmekle suçladıkları bir arkadaşlarını ayaklarına ip bağlayarak “şaka” maksadıyla inşaat iskelesinden sallandırdı. İşçiler bu fotoğrafı da sosyalmedya üzerinden paylaştı.

Cafer Zengin'in DHA'da yer alan haberine göre, Talas'ın Anayurt bölgesinde özel bir firmaya ait konut inşaatının dış yüzeyine 'mantolama' olarak nitelendirilen yalıtım çalışması yapan işçilerden biri iddiaya göre sosyal medyayı fazla kullanıp, işleri aksattı. Bu duruma tepki gösteren iki arkadaşı onun ayaklarına ip bağladıktan sonra inşaat iskeletinde sallandırdı ve bunu görüntüledi.

İki işçi, bu fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. İşçilerin şaka amacıyla yaptıkları bu eylem sosyal medyada tartışma konusu oldu.