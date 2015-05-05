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Yaşam

Facebook'a çok giren arkadaşlarını ayağından iskeleye asarak cezalandırdılar!

Kayseri'deki bir inşaatta çalışan işçiler, işleri aksattığını öne sürdükleri arkadaşlarını şaka maksadıyla ayaklarından iskeleye astı

05 Mayıs 2015 20:34

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçiler, işi aksatarak Facebook'a sık girmekle suçladıkları bir arkadaşlarını ayaklarına ip bağlayarak  “şaka” maksadıyla inşaat iskelesinden sallandırdı. İşçiler bu fotoğrafı da sosyalmedya üzerinden paylaştı.

Cafer Zengin'in DHA'da yer alan haberine göre, Talas'ın Anayurt bölgesinde özel bir firmaya ait konut inşaatının dış yüzeyine 'mantolama' olarak nitelendirilen yalıtım çalışması yapan işçilerden biri iddiaya göre  sosyal medyayı fazla kullanıp, işleri aksattı. Bu duruma tepki gösteren iki arkadaşı onun ayaklarına ip bağladıktan sonra inşaat iskeletinde sallandırdı ve bunu görüntüledi.

İki işçi, bu fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. İşçilerin şaka amacıyla yaptıkları bu eylem sosyal medyada tartışma konusu oldu.

  

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