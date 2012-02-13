Facebook Zaman Tünelinden neden herkes kaçıyor

Facebook'un Zaman Tüneli görünümü geliyor ve yakında hepimiz, profilimizi bir Zaman Tüneli olarak görmeye başlayacağız. Bu, bizim isteğimize bağlı olmayacak ve ister beğenelim, ister beğenmeyelim, Facebook'u daha çok veri paylaşımına uygun hale getiren bu tasarım ile kullanacağız. Peki Zaman Tüneli gerçekten gerekli mi?

Zaman Tüneline ihtiyacımız var mı?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Mark Zuckerberg, Zaman Tüneli için "hayatınızın bir hikayesi" diyor. Ancak sanırız Facebook da aynı amacı taşıyordu. Zuckerberg, ekliyor: "Tüm hikayeleriniz. Tüm uygulamalarınız. Kendinizi ifade etmenin yeni bir şekli." Peki Facebook'da herhangi bir "hikayeniz" yoksa ve uygulamaları da pek kullanmıyorsanız ne olacak?

Zaman Tünelini "hayatımın tüm yılları burada, hemen yanıbaşımda" sözleriyle açıklayan Facebook'un bu işten ne kadar reklam verisi elde edeceğini gerçekten merak ediyoruz. Bu arada, gerçekten tüm hayatımızı etrafımızdaki insanlarla paylaşmak istiyor muyuz?

Duvarların savaşı

Zaman Tüneli, büyük bir sütunla başlıyor. Buraya kadar her şey güzel, ancak onun altında devam eden iki sütun karmaşık görünüyor. Bilgiler, ortadaki çizgide bulunan bir noktayı gösteriyor ve tarih sırasını takip etmek için sütunlar arasında zikzak çizmeniz gerekiyor. Sağ üstteki iki sütunun da Zaman Tünelinin bir parçası olmaması kafaları biraz karıştırabilir.

Gizlilik endişeleri

Zaman Tüneli, kullanıcılardan kendileri hakkında daha fazla bilgi vermelerini istiyor. Bu sayede kullanıcılar, kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Facebook, Zaman Tüneli ile yabancılar ve arkadaşlarımız hakkında daha fazla bilgi vermemizi istiyor. Bu bilgilerin görünür olmasını istemeyebiliriz.

Bilgileri gizlemeye yönelik araçlar sunulsa da, bunun yükü kullanıcıya yükleniyor. Siz aksini yapana kadar, Facebook'un gözünden gizliliğe ağırlık verilmiyor.

Bunların dışında bilgilerimizi teslim ettiğimiz Facebook'a güvenip güvenmemek de tartışılacak bir konu. Halka açılmak üzere olan Facebook, başarısız olursa ve yatırımcılar ondan büyük oynamasını isterse ne olacak? Bu tür baskılar, şirketleri güvensiz, etik olmayan ve bazen yasadışı davranışlarda bulunmaya zorlayabilir.

Başka seçeneğimiz yok

Zaman Tünelini bazı arkadaşlarınızın sayfalarında fark etmiş olabilirsiniz. Veya kendiniz de Zaman Tünelini kullanıyorsunuz. Ancak ondan kaçsanız da kurtulmanız mümkün değil. Onu durdurmanızın herhangi bir yolu yok. Peki neden bize bir seçenek sunulmuyor?

Zaman Tünelinin Facebook'a daha çok para kazandırmak üzere tasarlandığı bir gerçek. Geliştirilen uygulama entegrasyonu ve veri toplama, daha fazla gelir elde etmek için daha çok şans meydana getirecektir. Onu isteğe bağlı hale getirmek ise Facebook'un gelirlerini etkileyecektir.