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Bilim / Teknoloji

Facebook, Youtube'a rakip olacak

Youtube benzeri bir oluşuma giden Facebook, kullanıcılarının haber videolarını kendi sitesi üzerinden takip etmelerini hedefliyor

25 Aralık 2014 17:09

1.35 milyar kullanıcısı bulunan Facebook, kendi platformunda kullanıcılarının haber videolarını takip etmelerine imkan veren bir proje üzerinde çalışıyor.Bu proje kapsamında ABD merkezli ABC'nin Facebook sayfasında haber videoları yeni tasarımla yayınlanmaya başlandı. Kısa bir sürede diğer haber kanalarının da bu uygulama kapsamında Facebook üzerindeki sayfalarını güncellemeleri bekleniyor.

 

Youtube'a en büyük rakip olacak

 

Haber kanalları bir süredir açtıkları Youtube kanallarıyla bu platformda video paylaşıyor ve bazı kanallar YouTube'da canlı yayınlarına da yer veriyordu. Benzer bir yapılanmaya giden Facebook'un bu proje kapsamında YouTube'un en büyük rakibi olması bekleniyor.

 

Hedef kullanıcı sayısı ve geçirilen zaman

 

Sitesindeki haber kaynaklarını çeşitlendirerek kullanıcı sayısını ve sitede geçirdikleri zamanı artırmayı hedefleyen Facebook'un uzun vadede tek rakibi YouTube ile sınırlı kalmayabilir. 

Haber kanallarının videolarına platform üzerinde yer vererek bu alanda da liderliği hedefleyen Facebook'un uzun vadede benzer bir hizmet sunan Google ve Yahoo gibi dişli rakiplerle kıyasıya bir rekabete gireceği tahmin ediliyor.

 

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