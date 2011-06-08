Facebook yine özür diledi

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanıcılarından bir kez daha özür diledi. Özür, devreye sokulan yeni bir uygulamaya gösterilen tepki üzerine geldi.



Söz konusu uygulama, kullanıcılar tarafından sisteme eklenen fotoğraflardaki kişileri otomatik olarak etiketleme (tagging) mantığı üzerine kurulu.



Buna göre fotoğraflardaki kişilerin yüzleri sistem tarafından taranıyor ve fotoğrafı ekleyen kişinin arkadaşlarının yüzleriyle eşleştiği zaman, bu kişiler kullanıcıdan izin alınmadan etiketleniyor.



Uygulamanın kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılması mümkün olsa da, Facebook'un karmaşık güvenlik ayarları kullanıcıların müdahalesini güç kılıyor.



Aralık 2010'da Amerika'da uygulamya konulan otomatik etiketleme özelliğine, son dönemde dünya üzerindeki tüm Facebook kullanıcıları dahil edildi.





'Daha kolay etiketleme'



Facebook yeni uygulamayla, kullanıcılarına daha kolay etiketleme imkanı sunduğunu açıklasa da, uygulamanın devreye girdiğini daha açık bir şekilde duyurmaları gerektiğini kabul ediyor.



BBC'ye demeç veren bir Facebook yetkilisi, ortaya çıkan yanlış anlaşılma sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.



Facebook'a yöneltilen bu eleştiri, şirketin kullanıcılarını yeterince bilgilendirmemesi yönündeki yaygın kanıyı güçlendirebilir.



Kişisel bilgi ve fotoğrafların Facebook tarafından izin alınmadan kullanıldığını düşünen çok sayıda kişi var.





Facebook'un karmaşık ayar-onay sistemi



Her ne kadar Facebook yeni uygulamalarını devreye sokarken kullanıcıların onayını alsa da, bu çoğu zaman karmaşık ayar sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşiyor.



Başka bir deyişle, kullanıcılar bu tür uygulamaları onayladıklarından haberdar olmuyorlar.



Facebook'un kişisel ayarlarının karmaşık yapısı, 2009 yılında büyük tepki çekmişti.



Söz konusu ayarlar, bu dönemde Amerikan Anayasası'ndan daha uzundu.



Facebook her ne kadar ayar sistemini daha kolay anlaşılır hale getirmiş olsa da, uzmanlar halen geliştirilmesi gereken noktalar olduğunda hemfikir.





