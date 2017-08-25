Facebook yıllar sonra genç kullanıcılarını kaybetmeye başlıyor!

eMarketer tarafından pazartesi günü yayınlanan yeni bir rapora göre 12-17 yaş arası gençler tarafından Facebook kullanımı bu yıl düşecek. Bu, Facebook kullanımının herhangi bir yaş grubu için düştüğü tahmin edilen ilk yıl oldu.

Aynı rapor, 25 yaşındaki insanların Facebook'u daha az kullandığını belirtiyor. Gençler, Facebook yerine Instagram ve Snapchat'e geçiyor. eMarketer tahmin analisti Oscar Orozco'nun yaptığı açıklamaya göre Facebook'tan ayrılan kişilerin yanı sıra, Facebook'ta kalan gençler de platforma daha az ve nadir giriş yapıyor. Aynı zamanda da 20’li yaşlara giren gençlerin bir kısmı, Facebook'u tamamen atlarken Facebook'un sahibi olduğu Instagram ile ilgilenmeye devam ediyorlar. En azından Instagram'a gösterilen ilginin Facebook için iyi olduğu söylenebilir.

eMarketer'ın raporuna göre Facebook'un 12 ile 17 yaş aralığındaki kullanıcılarının sayısı 14.5 milyon ve bu da bir önceki yıla göre yüzde 3.4 düşüş anlamına geliyor.

Ancak Snapchat için durum oldukça iyi gözükmekte. Ana firma Snap Inc kullanıcı sayısının artışındaki yavaşlama yüzünden analistler, yatırımcılar ve reklamcılar tarafından eleştirilmekteydi. Snapchat'in günlük 173 milyon aktif kullanıcısı, Facebook'un aylık 2 milyar aktif kullanıcısından ve Instagram'ın 700 milyon kullanıcısına göre oldukça az.

Ancak eMarketer Snapchat kullanımı için tahminlerini arttırmış durumda. En fazla büyümenin yüzde 19.2 ile 18-24 yaş aralığında olması beklenmekte.

chip.com.tr'nin haberine göre ayrıca, yine ilk kez, eMarketer'ın tahminleri Snapchat'in 12 ile 17 ve 18 ile 24 yaş aralıklarında Facebook ve Instagram'ın önüne geçmesini beklemekte. Ancak bu liderlik o kadar uzun sürmeyebilir. Tahminler, 2018 yılı başlarken Instagram'ın Snapchat'ten daha hızlı büyüyeceğini göstermekte.