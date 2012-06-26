Facebook, yazım hatalarına çözüm buldu

Facebook, bir ileti yazarken ya da bir arkadaşınızın duvarına ya da fotoğrafına yorum yazarken yapılan yazım hatalarına çözüm getiriyor.

900 milyonu aşan kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, kullanıcılarının yazım hatalarını düzeltilebilmeleri için bir çözüm buldu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, fotoğraflara ya da herhangi bir iletinin altına yorum yazarken yapılan hataların artık düzeltilebileceği belirtildi.

Facebook sözcüsü Johanna Peace, “Örneğin bir konu başlığına katılıp uzun bir yorum yazarken hata yaparsam, onu silip yeniden yazmak yerine üzerinde düzeltme yapabileceğim” dedi.

Sözcü Peace ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Aynı zaman bir yorum için yapılan düzeltmelerin geçmişini de göstereceğiz böylece sonraki yorumcular ya da iletiyi beğenenler, sohbete ait tüm metni görebilecekler. Şu anda üzerinde çalışılıyor ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde herkesin kullanımına sunulacak.”

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