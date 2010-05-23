T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook yapılanma kararı aldı

İnternet paylaşım sitesi Facebook, güvenlik ayarlarında yaptığı değişikliğin ardından kullanıcılardan aldığı şikayetler üzerine önümüzdeki hafta

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - İnternet paylaşım sitesi Facebook, güvenlik ayarlarında yaptığı değişikliğin ardından kullanıcılardan aldığı şikayetler üzerine önümüzdeki hafta yeni bir değişiklik yapacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’deki üyelerinden yönelen ‘gizlilik önlemleri yeterli değil’ şikayetler doğrultusunda siteyi yeniden yapılandıracağını açıklayan Facebook yönetimi, ABD senatosu tarafından da kişisel gizliliğin garanti edilmesi konusunda da uyarı aldı.


Kullanımı kolay olacak

Değişimle birlikte kullanıcıların oluşturdukları profili tamamen gizli bir hale getireceği belirtilirken, ayarların da karmaşıklıktan uzak bir yapıya kavuşturulacağı ifade edildi. Kişisel bilgilerin sadece ‘Herkes’, ‘Arkadaşın arkadaşı’ ve ‘Sadece arkadaşlar’ başlıkları altında paylaşılabileceği belirlendi. Güvenlik eksikliği nedinyle kişisel bilgilerin üçüncü sitelerde de görüntülenebildiği belirtilirken önceliğin bu güvenlik eksikliğinin giderilmesi olduğu kaydedildi. Facebook yönetimi ayrıca yeni gizlilik ayarlarını kullanıcılardan gelen taleplere göre şekillendirdiğini açıkladı.


Karşıt grup etkisi

Facebook’un gizlilik seçenekleri konusunda yaptığı değişikliklerin ardından ortaya çıkan ‘anti-Facebook’ grupları güvenlik ayarlarının hem karışık olduğunu hem de sitenin gizlilik konusunda yeterli güvenliğe sahip olmadığını savunuyor. Kullanıcılara 50 farklı seçenek ve kullanıcının isteğine göre 170 farklı şekilde kişiselleştirebilme imkanı tanıyan yeni gizlilik ayarlarının ardından profilini kapatan kullanıcı sayısının oldukça arttığı ortaya çıktı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24