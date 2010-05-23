Facebook yapılanma kararı aldı

T24 - İnternet paylaşım sitesi Facebook, güvenlik ayarlarında yaptığı değişikliğin ardından kullanıcılardan aldığı şikayetler üzerine önümüzdeki hafta yeni bir değişiklik yapacağını duyurdu.



Avrupa Birliği (AB) ve ABD’deki üyelerinden yönelen ‘gizlilik önlemleri yeterli değil’ şikayetler doğrultusunda siteyi yeniden yapılandıracağını açıklayan Facebook yönetimi, ABD senatosu tarafından da kişisel gizliliğin garanti edilmesi konusunda da uyarı aldı.





Kullanımı kolay olacak



Değişimle birlikte kullanıcıların oluşturdukları profili tamamen gizli bir hale getireceği belirtilirken, ayarların da karmaşıklıktan uzak bir yapıya kavuşturulacağı ifade edildi. Kişisel bilgilerin sadece ‘Herkes’, ‘Arkadaşın arkadaşı’ ve ‘Sadece arkadaşlar’ başlıkları altında paylaşılabileceği belirlendi. Güvenlik eksikliği nedinyle kişisel bilgilerin üçüncü sitelerde de görüntülenebildiği belirtilirken önceliğin bu güvenlik eksikliğinin giderilmesi olduğu kaydedildi. Facebook yönetimi ayrıca yeni gizlilik ayarlarını kullanıcılardan gelen taleplere göre şekillendirdiğini açıkladı.





Karşıt grup etkisi



Facebook’un gizlilik seçenekleri konusunda yaptığı değişikliklerin ardından ortaya çıkan ‘anti-Facebook’ grupları güvenlik ayarlarının hem karışık olduğunu hem de sitenin gizlilik konusunda yeterli güvenliğe sahip olmadığını savunuyor. Kullanıcılara 50 farklı seçenek ve kullanıcının isteğine göre 170 farklı şekilde kişiselleştirebilme imkanı tanıyan yeni gizlilik ayarlarının ardından profilini kapatan kullanıcı sayısının oldukça arttığı ortaya çıktı.







