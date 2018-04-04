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Facebook, yalan haber paylaşan arkadaşları gösterecek

Güncelleme ile yanlış bilginin yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor

04 Nisan 2018 19:02

Facebook, ABD'deki  kullanıcılarına geçen yıl test ettiği özelliği hizmete sokarak platformda yanlış  bilginin yayılmasını önlemeyi hedefliyor.  Güncelleme kullanıcılara  yalan haber  paylaşan arkadaşları gösteriyor. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Facebook, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler sunmaya başladı. Güncelleme, kullanıcılara yalan haberler paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor.

Sosyal ağın geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı özellik, kullanıcılara okudukları haberler hakkında bilgilendirici ipuçları veriyor.

Haberlerin tepesindeki 'i' ikonuna tıklayan kullanıcılar, habere dair Wikipedia makalelerini, ilgili haberleri ve söz konusu haberin daha önce nerelerde ve kimler tarafından paylaşıldığını belirten bir harita gösteriyor.

Söz konusu güncelleme ABD'deki Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Facebook, yeni özelliği dünyanın geri kalanında devreye sokup sokmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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