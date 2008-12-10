Facebook virüsü

Ünlü sosyal iletişim ağı Facebook’u kullanan ‘Koobface’ isimli bir trojan, milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor.



Trojan hesabına girdiği Facebook kullanıcılarının arkadaş listesindeki herkese, içinde video linki bulunan bir e-posta atıyor. E-postanın içinde bulunan video izlemek için tıkladığınızda başka bir siteye yönlendiriliyorsunuz ve sizden videoyu izleyebilmeniz için Flash Player’ı yüklemeniz isteniyor. İşte tuzak burada başlıyor. Aslında yüklenmesi istenen dosya bir trojan ve ilk hedefi bilgisayarınızdaki kişisel bilgileriniz, şifreleriniz ve kredi kartı bilgileriniz.



Trojan’ın bu kadar etkili olmasının sebebi ise maillerin Facebook üzerinden gelmesi nedeniyle güvenli olarak düşünülmesi ve hiç şüphe duymadan yüklenmesi.



Uzmanlar ise aynı trojan’ın geçtiğimiz Ağustos ayında Myspace’de yayıldığını, bu tür sosyal paylaşım sitelerinden gelen her e-posta’ya güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.