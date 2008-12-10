T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook virüsü

Ünlü sosyal iletişim ağı Facebook’u kullanan ‘Koobface’ isimli bir trojan, milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor.

10 Aralık 2008 02:00

Ünlü sosyal iletişim ağı Facebook’u kullanan ‘Koobface’ isimli bir trojan, milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor.

Trojan hesabına girdiği Facebook kullanıcılarının arkadaş listesindeki herkese, içinde video linki bulunan bir e-posta atıyor. E-postanın içinde bulunan video izlemek için tıkladığınızda başka bir siteye yönlendiriliyorsunuz ve sizden videoyu izleyebilmeniz için Flash Player’ı yüklemeniz isteniyor. İşte tuzak burada başlıyor. Aslında yüklenmesi istenen dosya bir trojan ve ilk hedefi bilgisayarınızdaki kişisel bilgileriniz, şifreleriniz ve kredi kartı bilgileriniz.

Trojan’ın bu kadar etkili olmasının sebebi ise maillerin Facebook üzerinden gelmesi nedeniyle güvenli olarak düşünülmesi ve hiç şüphe duymadan yüklenmesi.

Uzmanlar ise aynı trojan’ın geçtiğimiz Ağustos ayında Myspace’de yayıldığını, bu tür sosyal paylaşım sitelerinden gelen her e-posta’ya güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24