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BBC Türkçe

Facebook verilerini usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica şirketi kapanıyor

Londra merkezli siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, Facebook kullanıcılarının verilerini müşterileriyle usulsüz paylaşmakla suçlanıyordu. Şirket, müşteri ve tedarikçi kaybı nedeniyle kapanacağını duyurdu.

02 Mayıs 2018 23:12

Facebook'un veri paylaşımı skandalının odağındaki siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica kapanıyor. Şirket kapanmasına gerekçe olarak müşteri ve tedarikçi kaybını gösterdi.

Şirket, müşterileri olan siyasi kuruluşlar için Facebook'taki kullanıcıların verilerini usulsüz elde etmekle suçlanıyordu.

Facebook'a göre yaklaşık 87 milyon kullanıcısının verileri bir uygulama aracılığıyla toplanıp siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya verilmişti.

Facebook sözcüsü, verilerin usulsüz kullanımıyla ilgili başlattıkları soruşturmanın devam edeceğini söyledi ve "Ne olduğunu anlamak, tespit etmek ve tekrar yaşanmasını önlemek için kararlığımız sürecek. Soruşturmamız için yetkililerle işbirliğinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cambridge Analytica'nın sözcüsü Clarence Mitchell de yazılı açıklamasında şirkete son aylarda 'temelsiz suçlamalar yöneltildiğini' belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Cambridge Analytica'nın çalışanlarının etik ve yasalar dâhilinde hareket ettiğine duyduğu kayıtsız güvene rağmen, medyanın kuşatması şirketin tüm müşterileri ve tedarikçilerinin de uzaklaşmasına neden oldu. Sonuç olarak, şirketin faaliyete devam etmesinin artık mümkün olmadığı tespit edildi."

Açıklamada, şirketin kuruluşlarından SCL Elections'ın da iflas sürecini başlattığı belirtildi.

Şirketin Genel Müdürü Aleksandr Nix, Channel 4 televizyon kanalının gizli çekim görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra görevden alınmıştı.

Görüntülerde Nix, Donald Trump'a dijital seçim kampanyasında yardım ettiklerini söylüyor ve diğer siyasetçilerin itibarını zedelemek için ne gibi yollara başvurulabileceğini anlatıyordu.

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