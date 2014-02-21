Facebook ve Whatsapp'e boykot çağrısı



Dünyanın en yaygın sosyal medya platformu Facebook'un çarşamba günü 19 milyar dolara, en sıkı rakiplerinden Whatsapp'i satın aldığını açıklaması büyük ses getirdi. Veri güvenliği uzmanları ve Avrupalı siyasetçiler ise bu satışta kullanıcıların değil, Facebook'un kârlı çıktığını savunuyor.

Almanya Schleswig Holstein Eyaleti Veri Güvenliği sorumlusu Thilo Weichert, kullanıcıları bu iki hizmeti kullanma konusunda uyararak, Almanya ya da Avrupa kaynaklı muadillerinin kullanılması çağrısı yaptı. Weichert, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, iletişim verilerinin güvenliğini düşünenlerin, güvenilir hizmetler kullanması gerektiğine dikkat çekti.

'Veriler belli amaçlar için kullanılıyor'

Weichert, Whatsapp uygulamasının, teknik anlamda olgun hale gelmemiş bir hizmet olduğunu ifade ederek, Facebook ve Whatsapp'in verileri belirli amaçlar doğrultusunda kullandığını savundu. Uzman, Facebook'un bu hamleyle rakiplerini devre dışı bıraktığını vurguladı.

Benzer açıklamaları, Yeşiller Avrupa Parlamenteri Jan Philipp Albrecht de yaptı. Albrecht, Avrupa Komisyonu'nun satışın rekabet hukukuna aykırı olup olmadığını denetlemesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Parlamenteri Facebook'un Whatsapp'i almasıyla, pazarda baskın hale gelerek, Avrupa'da monopol oluşturduğuna dikkat çekti.

Albrecht, satış sonucu rekabet piyasasında bozulma olduğunu ifade ederek, Avrupa Komisyonu'nun karar vermesi gerektiğini kaydetti. Albrecht de, "Verilerinin şüpheli bir uygulamada kaybolmasını istemeyenler daha güvenli uygulamaları tercih etmelidirler" diyerek, kullanıcılara dolaylı da olsa Facebook ve Whatsapp'i boykot etme çağrısı yaptı.