T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Facebook ve Whatsapp'e boykot çağrısı

Facebook'un Whatsapp'i satın aldığını açıklaması, Almanya ve Avrupa'da rekabet kuralları açısından endişe yarattı. Siyasiler, kullanıcılara Whatsapp'i boykot ederek, Avrupa menşeli uygulamaları kullanma çağrısı yaptı.

21 Şubat 2014 14:06


Dünyanın en yaygın sosyal medya platformu Facebook'un çarşamba günü 19 milyar dolara, en sıkı rakiplerinden Whatsapp'i satın aldığını açıklaması büyük ses getirdi. Veri güvenliği uzmanları ve Avrupalı siyasetçiler ise bu satışta kullanıcıların değil, Facebook'un kârlı çıktığını savunuyor.

Almanya Schleswig Holstein Eyaleti Veri Güvenliği sorumlusu Thilo Weichert, kullanıcıları bu iki hizmeti kullanma konusunda uyararak, Almanya ya da Avrupa kaynaklı muadillerinin kullanılması çağrısı yaptı. Weichert, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, iletişim verilerinin güvenliğini düşünenlerin, güvenilir hizmetler kullanması gerektiğine dikkat çekti.

'Veriler belli amaçlar için kullanılıyor'

Weichert, Whatsapp uygulamasının, teknik anlamda olgun hale gelmemiş bir hizmet olduğunu ifade ederek, Facebook ve Whatsapp'in verileri belirli amaçlar doğrultusunda kullandığını savundu. Uzman, Facebook'un bu hamleyle rakiplerini devre dışı bıraktığını vurguladı.

Benzer açıklamaları, Yeşiller Avrupa Parlamenteri Jan Philipp Albrecht de yaptı. Albrecht, Avrupa Komisyonu'nun satışın rekabet hukukuna aykırı olup olmadığını denetlemesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Parlamenteri Facebook'un Whatsapp'i almasıyla, pazarda baskın hale gelerek, Avrupa'da monopol oluşturduğuna dikkat çekti.

Albrecht, satış sonucu rekabet piyasasında bozulma olduğunu ifade ederek, Avrupa Komisyonu'nun karar vermesi gerektiğini kaydetti. Albrecht de, "Verilerinin şüpheli bir uygulamada kaybolmasını istemeyenler daha güvenli uygulamaları tercih etmelidirler" diyerek, kullanıcılara dolaylı da olsa Facebook ve Whatsapp'i boykot etme çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Facebook WhatsappAlmanyaAvrupaWhatsappFacebookAvrupalıSchleswig Holstein Eyaleti Veri GüvenliğiThilo WeichertHandelsblattYeşiller Avrupa Parlamenteri Jan Philipp AlbrechtAvrupa KomisyonuParlamenteri Facebook WhatsappDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24