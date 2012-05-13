Facebook ve Twitter’da reyting yapmak için en iyi zaman hangisi?

Eğer Twitlerinizin en fazla insan ulaşmasını istiyorsanız Pazartesi günü 13:00 – 15:00 saatleri arasını seçin.

Link kısaltma servisi veren bit.ly tarafından açıklanan veri analizleri, Facebook ve Twitter’da post yapmak için en ideal zamanlar belli oldu.

Analize göre Twitter’da Pazartesi günleri saat 13:00 – 15:00 saatleri arası (ya da sabah 10:00 – 13:00) yazılacak twitler size en yüksek tıklama reytingi getirecek. Akşamları saat 20:00’den ya da Cuma günleri saat 15:00’den sonrası ise, linklerinize en az dönüşün olacağı zamanlar. Yine bit.ly’e göre bir Twitter linkinizin ömrü 2,8 saat kadar.



Facebook için en iyi zaman Çarşamba günü saat 15:00



Facebook’un en iyi zamanları ise Twitter’dan farklı. Facebook’ta en iyi dönüş olan zamanlar öğleden sonra 13:00 – 16:00 saatleri arası. Çarşamba günü saat 15:00 ise Facebook’un en iyi zamanı. Saat 20:00’den sonra ve sabah 08:00’den önce post edilen linkler Facebook’ta da çok ilgi görmüyor. bit.ly tıpkı Twitter kullanıcılarına olduğu gibi Facebook kullanıcılarına da önemli link ve girdilerini haftasonunda post etmelerini önermiyor. bit.ly blogunda verilen bilgide, ‘’Sabah trafiği 09:00’dan itibaren artmaya başlasa da en iyi girdiler için 11:00’i beklemekte fayda var’’ denildi. Facebook’un trafiği ise saat 16:00’dan itibaren azalmaya başlıyor.



Tumblr evreninde zaman farklı işliyor



Öte yandan Tumblr içinse bit.ly farklı bir zaman çizelgesi sunuyor. Tumblr’da, en iyi içeriği post etmek için Amerika’da saat 16:00’nın beklenmesi öneriliyor. Bundan sonra yayınlanan içerik, saat 19:00’dan sonra tıklanma oranı artıyor ve gün içinde en çok tıklanmanın yaşandığı süreç yaşanıyor. Bit.ly, Facebook ve Twitter kullanıcılarına post etmekten kaçınmalarını önerdiği Cuma akşamlarının ise Tumblr için en iyi zaman olduğunu belirtiyor. Bit.ly verilerine göre Pazartesi ve Salı akşamları 19:00 – 22:00 saatleri arası Tumblr için en iyi zamanlar.