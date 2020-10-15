Facebook ve Twitter, New York Post'un Joe Biden ile ilgili haberine erişim engeli getirdi

T24 Dış Haberler

Facebook ve Twitter, New York Post gazetesinin Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden hakkındaki tartışmalı ve doğrulanmamış haberin yayılmasını sınırlamak için adımlar attı.

Muhafazakarlar bu hamleye sert tepki gösterdi.

Twitter, daha önce platformda eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kullanıcıların New York Post'un haberinden fotoğraflar veya haberin linkini paylaşmasını önledi. Haberi paylaşmaya çalışan kullanıcılar, "Bu isteği tamamlayamıyoruz çünkü bu link Twitter veya partnerlerimiz tarafından potansiyel olarak zarar verici olarak belirlendi" şeklinde uyarı aldı.

Twitter, haberin paylaşımının içindeki bilginin elde ediliş biçimi sebebiyle engellediğini bildirdi. Haberin içindeki bilgilerin Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Delaware'deki bir tamirciye bıraktığı bilgisayardan edinildiği belirtiliyor. Twitter'ın kurallarında bilgisayar korsanlığı yoluyla elde edilen belgelerin paylaşılmasının yasak olduğu belirtiliyor.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Dorsey, New York Post makalesi konusundaki iletişim şekillerinin çok iyi olmadığını söyleyerek bir özeleştiride bulundu.

Öte yandan Facebook, haberin gerçek olduğuyla ilgili soru işaretleri olduğu için linke erişimi kısıtladıklarını söyledi. Facebook sözcüsü, bunun standart bir prosedür olduğunu ifade etti.

New York Post, sosyal medya devlerine tepki göstererek Facebook ve Twitter'ın Joe Biden'ın seçim kampanyasına yardımcı olmaya çalıştığını iddia etti. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz da Dorsey'e yazdığı mektupta yapılanın sansür olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump da yapılanın "çok fena" olduğunu ifade etti.

New York Post'taki haberde Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki işlerine dahil olduğu iddia ediyordu.