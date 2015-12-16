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Bilim / Teknoloji

Facebook ve Twitter nefret söylemini engelleyecek

Almanya'da sosyal medyada artan ırkçı söylemler üzerine harekete geçildi

16 Aralık 2015 10:50

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'ın yanı sıra teknoloji devi Google, Almanya hükümetiyle internetteki nefret söyleminin önüne geçilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, her üç şirket de, platformlarında paylaşılan ve nefret söylemi içeren paylaşımları 24 saat içerisinde kaldıracak.

Varılan anlaşmayla birlikte ülke yasalarının internette de geçerliliği olacağını söyleyen Almanya Adalet Bajanı Heiko Maas, "Sosyal medyanın aşırı sağcıların parti alanına dönüşmesine izin veremeyiz" dedi.

Anlaşma öncesinde Almanya'da ırkçı söylemlerin sosyal medyada hızlı bir artışa geçtiği tespiti yapılmış ve bu trend Başbakan Angela Merkel hükümetinin daha çok sayıda Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etme kararıyla bağlantılı olarak yorumlanmıştı.

Her üç şirkette de oluşturulacak olan uzman ekiplerin, gelen nefret söylemi şikayetlerini inceleyeceğini söyleyen Adalet Bakanı Maas, bu ekiplerin Alman yasaların göz önünde bulundurarak karar alacağını ifade etti.

Maas sözlerine, "İfade özgürlüğünün sınırları aşıldığında, kullanılan ırkçı ifadeler suç teşkil ettiğinde ya da kişileri suça teşvik ettiğinde paylaşımlar silinecek" diyerek devam etti.

Almanya'nın mülteci politikası özellikle neo Nazi gruplar arasında öfke yaratmıştı.

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