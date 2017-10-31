Facebook ve TOBB beş binin üzerinde kadına istihdam yaratacak

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Ülkemizde 44 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook, kadın girişimcilere yönelik başlattığı kapsamlı küresel projesi #SheMeansBusiness’ı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile Türkiye’de de hayata geçiriyor. #SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca Türkiye’de beş binin üzerinde kadın girişimciye eğitim verilecek.

#SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca on farklı şehirde beş binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram’dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek.

Facebook ile Türkiye’de beraber hayata geçirdikleri #SheMeansBusiness projesi ile ilgili TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Dünya yeni bir sanayi devrimini yaşıyor. Birinci Sanayi Devrimi’nde, 18. Yüzyıl’da üretim alanında erkekler, kadınlardan daha avantajlıydı. Fabrika işçilerini kas gücü avantajı nedeniyle çoğunlukla erkekler oluşturuyordu. Yeni Sanayi Devrimi’nde ise işler değişiyor. Kas gücünün yerini akıl ve dijital teknolojilerdeki yetkinlik almaya başladı. Bu Türkiye için büyük çok önemli bir fırsattır. Birincisi Türkiye genç nüfusu sayesinde dijital çağa çok daha kolay uyum sağlayacak ülkelerin başında gelmektedir. İkincisi ise ekonomik hayatta yeteri kadar yer alamayan kadınlar, dijital teknolojiler sayesinde gerek girişimci gerekse de profesyonel olarak öne çıkabilirler. İşte Facebook ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje de bunu hedefliyor. Proje sonunda Facebook ve Instagram sayesinde işlerini büyütme yetkinliğine sahip beş bin kadın ortaya çıksın istiyoruz. TOBB olarak kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz.”

“Kadınlar güçlendiğinde, ekonomi de güçlenir”

Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, Facebook’un kadın girişimcilere olan desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Kadınlar güçlendiğinde, ekonomi de güçlenir. Bu yüzden Facebook olarak kendi işlerini kuran ve başarıyla yürüten kadınları kutluyor ve bir gün kendi girişimlerine imza atmak isteyen kadınlara yardımcı olacak kaynakları sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’de her ay 44 milyon kişi Facebook’u, 31 milyondan fazla kişi ise Instagram’ı ziyaret ediyor. #SheMeansBusiness projesi ile Türkiye’deki kadın girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamayı ve hayallerini büyütmek için onlara ilham vermeyi amaçlıyoruz.”

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise, “Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler için Türkiye’de büyük bir potansiyel var. Bu yüzden TOBB işbirliği ile Türkiye’de daha fazla kadın girişimciye ilham vermek için #SheMeansBusiness projesini hayata geçiriyoruz.” dedi.

#SheMeansBusiness ile ilgili kaynaklar, araçlar ve ilham veren öyküler için https://shemeansbusiness.fb.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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