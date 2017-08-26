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Bilim / Teknoloji

Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor

İki sosyal medya devine dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

26 Ağustos 2017 20:09

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor.

Sosyal medya platformlarına girmek isteyen kullanıcılar, 'akış yenilenemedi' uyarısı alıyor. Sosyal medya üzerinden de Facebook ve Instagram'ın çöktüğüne dair binlerce yorum yapılıyor.

Instagram'daki bağlantı sorununun dünya çapında olduğu ve sunuculara siber saldırının olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Facebook hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar, Facebook'un kısa bir süre sonra geri döneceğine yönelik bir mesajla karşılaştı.

Mesajda "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kullanıcılar Instagram'ın mobil uygulamasında ise akışın yenilenmediğine dair uyarıyla karşılaştı.
 

BTK'dan ilk açıklama



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan problem ile ilgili açıklama yaptı. Sayan, açıklamasında, "Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandı." ifadelerini kullandı.

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