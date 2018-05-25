Facebook ve Google hakkında ilk şikayetler geldi

Avrupa çapında geçerli olan yeni Veri Koruma Yasası'nın bugün yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel verilerin korunması konusunda çalışan bir grup aktivist avukat Google, Facebook, WhatsApp ve Instagram hakkında yönetmeliğe uymadıkları gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayet, Viyana merkezli "Noyb" isimli bir dernek tarafından yapıldı. Grupta yer alan Avusturyalı avukat Max Schrems "söz konusu platformların, sunmuş oldukları hizmeti kesme tehdidinde bulunarak kullanıcıların kişisel verilerini zorla elde ettiklerini" ifade etti.

Şirketlerin kişisel verileri satabilmesi ya da reklam amacıyla kullanabilmesi için kullanıcılardan bu konuda özgürce verilmiş bir onay almaları gerektiğini vurgulayan grup, "hizmetten men" tehdidi altında alınan onayların kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

"Noyb" grubu yapmış olduğu açıklamada şikayetler sonucunda Google'ın 3 milyar 700 milyon euroya, Instagram, Whatsapp ve Facebook'un her birinin de 1 milyar 3 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

Veri Koruma Yasası

AB'de Cuma günü yürülüğe giren yasal düzenleme Avrupa çapında kişisel verilerin korunması konusunda bir standart getirmeyi hedefliyor. Yasa kapsamında sadece sunulan hizmet için gerekli olan verilerin toplanmasına izin verilirken toplanılan verilere ilişkin de şeffaflık sağlanması gerekiyor.

Veri Koruma Yasası özellikle şirketler, dernekler ve resmi kurumlarca toplanan kişisel verileri koruma altına alıyor. Buna göre söz konusu kurumlar artık hangi verileri, ne sebeple topladıkları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve verilerin kullanımı konusunda onay almak zorunda. Aykırı davranışlar yüksek para cezaları ile karşı karşıya. AB vatandaşları bu konuya ilişkin şikayetlerini ulusal veri koruma kurumlarına yapabilecekler.

dpa,AFP/MY,HS

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