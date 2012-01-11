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Yaşam

Facebook üzerinden kartopu buluşması ESKİŞEHİR (A.A)

11 Ocak 2012 02:40

-Facebook üzerinden kartopu buluşması ESKİŞEHİR (A.A) - 11.01.2012 - Eskişehir'de etkili olan kar yağışını fırsat bilerek, sosyal paylaşım sitesi üzerinden toplanan yaklaşık 1000 kişi kartopu oynadı. Sosyal paylaşım sitesi ''Facebook'' üzerinden anlaşarak Yenibağlar Mahallesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplanan çoğu öğrenci yaklaşık 1000 kişilik grup, kartopu oynamaya başladı.  Daha sonra grup, kartopu oynayarak Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi yakınlarına kadar geldi. Gruptan bazılarının tramvaylara ve otobüslere de kartopu attığı gözlendi.  Çevrede yaşayan vatandaşların da katıldığı grup, polisler tarafından uyarıldıktan sonra olaysız dağıldı.

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