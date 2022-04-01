Facebook'un 'zararlı' içerikleri kısıtlamak yerine yanlışlıkla daha da artırdığı ortaya çıktı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'un, yaşanan bir hata sebebiyle zararlı içerikleri kısıtlamak yerine artırdığı ortaya çıktı. Gelen haberlerde bu durumun uzun süredir yaşanıyor olabileceği ifade edildi.

Meta’nın sahip olduğu, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan Facebook, sosyal medyada dezenformasyonun en çok yayıldığı platformlar arasında bulunuyor. Şimdi ise Facebook’un yanlışlıkla zararlı içerikleri artırdığı ortaya çıktı.

Webtekno'nun The Verge'den aktardığına göre Facebook, yanlış bilgi içeren zararlı içeriklerin kullanıcılar tarafından daha fazla görülmesine neden oldu. Açıklamalara göre akışta yaşanan bu sıralama sorunu, platformdaki dezenformasyonların kısıtlanmak yerine ‘yanlışlıkla’ daha da yayılmasına neden olarak zararlı içeriklerin dünya çapında yüzde 30 artmasına neden oldu. Açıklamalara göre bu durum Ukrayna’yı işgal eden Rus devlet propagandasını bile içeren gönderilerde bile yaşandı.

Sorun 2019'dan beri devam ediyor

İçeriklerin, kullanıcıların akışta gezerken karşısına çıkmasına neden olan bu sorunun 2019’dan beri yaşandığı; ancak geçtiğimiz ekim ayında fark edilmeye başlandığı ifade edildi. Bu da zararlı içeriklerin en az altı aydır sıralamalarda yukarı çıkıyor olabileceğini gösterdi.

"Gerekli düzeltmeleri yaptık"

Meta sözcüsü Joe Osborne, The Verge’e verdiği demeçte, “Bir yazılım hatası olan bu sorunun kökenini inceledik ve gerekli düzeltmeleri yaptık” ifadelerini kullanarak hatanın uzun vadeli bir etkisinin olmadığını savundu.