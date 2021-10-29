Facebook'un yeni adı "Meta" tepkilerle karşılaştı

Facebook’un şirketi “Meta” şemsiyesi altında toplayacağı kararı ve yeni ismi, çok sayıda farklı çevreden tepki çekti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp ve sanal gerçeklik markası Oculus’un “Meta” adı altında toplanacağını belirtti.

Facebook tarafından yapılan açıklama “Meta, bizim 3 boyutlu ortamda bağlanıp oynayabileceğimiz ‘metaverse’ü inşa etmemize yardım olacak. Sosyal bağlantının gelecek bölümüne hoş geldiniz” yazıldı.

ABD’de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio Cortez, Twitter’da “Meta yani, kâr için küresel takibi metalaştıran, otoriter rejimleri yükselten bir propoganda makinesi olan, sivil toplumu yok eden demokrasinin kanseriyiz!” yazdı.

ABDli Senatörler Richard Blumethal ve Ed Markey de tepki gösterdi. Blumethal, Facebook’un isim değiştirmesinin yıllarca süren uygulamaları, gizlilik ihlallerini, çocukların ruh sağlığına etkileri, nefret yaymayı unutturmayacağını söyledi.

Twitter’ın resmi hesabından “Büyük haberler” diye bir paylaşım yapıldı. Tweet şununla devam etti: “Şaka yapıyorum hâlâ Twitter”.