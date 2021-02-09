Facebook'un "yasak listesi" genişliyor

Sosyal medya platformu Facebook, Koronavirüs salgını hakkında ortaya atılan yanıltıcı bilgileri engellemek için başlattığı yasağın kapsamını genişletiyor. Sosyal medya platformu Koronavirüs aşısının otizme neden olduğunu iddia eden paylaşımların Facebook tarafından kaldırılacağını duyurdu.

NTV’de yer alan habere göre, şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada yeni kararın en kısa sürede Facebook grupları ile paylaşılacağı ve sonrasında kullanıma sunulacağı bilgisinin altı çizildi. Facebook geçtiğimiz dönemde Koronavirüs aşıları ile ilgili yapılan yanıtıcı paylaşımları platformdan kaldırmaya başlamıştı.

Sosyal medya platformu daha önce tıbbi yüz maskeleri için yapılan reklamları yasaklama kararı almış ve platformda bu reklamlara yer vermemeye başlamıştı. Facebook, bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcılarının Koronavirüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve UNDP’den elde edilen bilgilere ulaşmalarına imkân sağlayan sayfasını da geçtiğimiz aylarda yayına almıştı.