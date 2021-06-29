Facebook'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları geçti

Facebook'a ABD'de açılan tekelcilik davasının reddedilmesinin ardından sosyal medya devinin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları geçti.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook'un piyasa değeri 28 Haziran'da ilk kez 1 trilyon doları aştı. Hisse fiyatındaki artış ABD Federal Ticaret Komisyonu ve eyalet başsavcılarından oluşan bir koalisyon tarafından açılan antitröst davalarının reddedilmesinden kaynaklandı.

Tekelcilik davalarıyla ilgili federal mahkemenin olumlu kararının ardından Facebook hisseleri yüzde 4.2 artarak 355.64 dolara yükseldi. Sosyal ağ Apple, Microsoft, Amazon ve Google'ın ana şirketi Alphabet'e katılarak piyasa değeri 1 trilyon doları geçen beşinci Amerikan şirketi oldu.

Facebook daha küçük rakiplerini ortadan kaldırmak için sosyal medya pazarında "tekel gücünü" kullanmakla suçlandı. Örnek olarak 2012'de Instagram (1 milyar dolar) ve 2014'te WhatsApp'ın (19 milyar dolar) satın alınması gösterildi. Mahkeme, ticaret komisyonunun Facebook'un sosyal medya pazarında tekel olduğuna dair kanıt sağlamadığını söyledi.

Mark Zuckerberg'in şirketi halka arzından 9 yıl sonra 1 trilyon doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı. Sosyal ağ, kullanıcıların kişisel verilerinin sızdırılması nedeniyle defalarca kez skandallarla gündeme geldi. Bunların en çarpıcı olanı ise 87 milyon kullanıcıyla ilgili bilgilerin analitik firması Cambridge Analytica'ya aktarılmasıydı.