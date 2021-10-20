Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica davasına dahil edildi

Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg, 2018’de yaşanan Cambridge Analytica skandalı hakkında açılan davaya sanık olarak eklendi.

2018’deki Cambridge Analytica skandalında Facebook’un verilerinin ABD'deki seçim sonuçlarını etkilemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Facebook kullanıcılarının güvenini büyük ölçüde zedelenmiş, Facebook'u silme kampanyaları düzenlenmişti.



Son günlerde Facebook'un eski çalışanı France Haugen’in platformla ilgili ifşalarıyla karşı karşıya kalan ve zor günler geçiren Mark Zuckerberg'in adı şimdi de Cambridge Analytica davasına eklendi.

2018 yılında açılan dava, Facebook’tan alınan verilerin kullanılarak insanların manipüle eden Cambridge Analytica’nın yöneticileri ve çalışanlarına karşı açılmıştı. Davaya bakan başsavcı AG Karl A. Racine ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in isminin de davaya sanık sıfatıyla eklendiğini açıkladı.