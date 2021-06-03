Facebook'un İsrail ve Hindistan'la ilgili içerikleri kaldırmasına çalışanlardan tepki: Siyasi nedenlerle kararlar alıyor gibi hissediyoruz

Sosyal medya platformu Facebook çalışanları, Facebook'un ülkelerdeki içeriklerin kaldırılması yönündeki hükûmet taleplerine karşı yanlış bir yol izlediğini dile getirdi.

Hindistan hükûmeti, Facebook ve diğer teknoloji şirketlerine nisan ayında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelesini eleştiren paylaşımların kaldırmasını talep ettiğinde, Facebook buna uymuştu. Facebook çalışanları, bu durumun Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin muhalefeti bastırmasına yardım ettiğini savundu. Haftalar sonra Gazze'de İsrail ve Hamas arasında çatışmalar çıktığında sosyal medya platformu, önde gelen Filistinli aktivistlerin paylaşımlarını kaldırdı ve ilgili etiketleri yasakladı. Facebook çalışanları, şirketlerinin neden Filistin yanlısı içerikleri sansürlediğini sormak için mesaj panolarına gitti.

Bir Facebook çalışanı, The Times'a ilettiği mesajda “Kendi politikalarımız nedeniyle değil, siyasi nedenlerle kararlar alıyormuşuz gibi hissediyoruz.” dedi.

NYT'nin haberine göre, çalışanlar, toplantılarda durumlar hakkında üst düzey yöneticileri sorguladı ve bir olayda, Facebook'un yanlışlıkla kaldırdığına inandıkları Filistin içeriğini dahili olarak bildirmek için grup oluşturdular. Bu hafta 200'den fazla çalışan, Facebook'un Arap ve Müslüman gönderilerine yönelik adımların üçüncü taraflar tarafından denetlenmesi çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladı.

Uluslararası meselelere yönelik içeriklerde hoşnutsuzluk arttı

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca çalışanlar, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e, eski ABD başkanı Donald Trump'ın gönderilerini ele alış tavrı konusunda tepki gösterdiler. Daha sonra, dikkatler Facebook'un küresel politikalarına çevrildi. Çalışanların söylediklerine göre, şirket diğer ülkelerde de kâr etmeye devam edebilmek için hükümetlerin taleplerine boyun eğdi.

Facebook'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi 2017 yılında ayrılan eski politika başkanı Ashraf Zeitoon, şirket hakkında "Facebook çalışanları arasında, doğru olanı yapma ilkeleri yerine güçlü hükümet liderlerini tercih eden sistematik bir yaklaşım var." dedi.

Hindistan, Rusya ve başka yerlerde hükümetler, platformun çevrimiçi gücünü engellemeye çalışırken içerik kaldırılması için baskı yapıyor. İçerik kaldırma taleplerine uyan Facebook, baskıcı rejimlerin aktivistleri baskılamasına ve marjinal toplulukları susturmasına katkıda bulunduğunu söyleyen çalışanlarından tepki aldı.

Facebook, hükümetlerle çalışmadığı takdirde kapatılma tehlikesini düşünmek zorunda kaldığı Rusya, Vietnam ve Myanmar da dahil olmak üzere yıllar boyunca birçok zorlu uluslararası durumla karşı karşıya kaldı.

Hindistan'la belirgin hale geldi

Nisan ayında, Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları artarken, Modi'nin hükümeti Facebook, Instagram ve Twitter'daki yaklaşık 100 sosyal medya gönderisinin kaldırılması çağrısında bulundu. Gönderilerin çoğu, muhalif politikacıların hükümet eleştirilerini içeriyordu.

Facebook emirlere uydu ve #ResignModi etiketini engelledi. Şirket daha sonra etiketini yanlışlıkla yasaklandığını ve bir hükümet talebinin parçası olmadığını söyledi ama insan hakları sorunlarına ve küresel politikaya ayrılmış çevrimiçi sohbet odalarında çalışanlar, Facebook'un eylemlerinden ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdiler.

Geçen ay, Gazze'de çatışmalar çıktığında, Facebook'un Filistinli aktivistlerin içeriğini sildiği raporları ortaya çıktı. Facebook'un Instagram uygulaması, İslam'ın kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'ya gönderme yapan #AlAqsa etiketini de kısa süreliğine yasakladı. Facebook daha sonra bu etiketi El Aksa Şehitleri Tugayı adlı Filistinli bir militan grubun açtığını zannettiğini açıkladı.