Facebook'un eski çalışanından metaverse kaygısı

Facebook'un eski çalışanı Haugen şirketin metaverse teknolojisinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Facebook'un daha fazla mikrofon ve sensörünün ev ve bürolarımıza girerek casusluk yapması fikri beni korkutuyor" dedi.Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen, "güvenlik yerine kâr elde etmeyi seçmekle" suçladığı şirketin metaverse teknolojisi planlarına dair açıklama yaptı. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Haugen, Facebook'un yakın zamanda duyurduğu metaverse planlarına ilişkin olarak, "Kişisel olarak verilerin nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir fikrimiz yokken, Facebook'un daha fazla mikrofon ve sensörünün ev ve bürolarımıza girerek casusluk yapması fikri beni korkutuyor" dedi. Haugen Facebook'a güvenilemeyeceğinin birçok kez görüldüğünü ve kamuoyuna yapılan açıklamaların şirketteki gelişmelerle örtüşmediğini belirtti. Haugen Facebook'un sanal gerçeklik gözlükleri gibi cihazları maliyet fiyatına sunmak istediğini söyleyerek, "Facebook diğer şirketlerin eşit koşullarda kendileriyle rekabet etmesini imkânsız kılmak istiyor, çünkü insanların kafasının içine girebilmek için para yakmaya hazır" diye konuştu. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg kısa bir süre önce dijital iletişimin geleceği olarak metaverse teknolojisine odaklanmayı vurgulamak amacıyla grubun adını Meta olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Facebook'un eski çalışanı Haugen şirketten ayrılırken binlerce gizli dokümanı yanında almış ve kamuoyuna Facebook ile ilgili ağır ithamlarda bulunan açıklamalar yapmıştı. Bu iddialarını ABD Kongresi ve yetkili birimlerde de dile getirmişti. Haugen şirketin nefreti körükleyen ve çocukların ruh sağlığına zarar veren içerikleri engellemek yerine sürekli olarak tercihini kâr elde etmekten yana kullandığı suçlamasında bulunmuştu. Haugen Facebook'un yüz tanıma sistemini kapatma kararını ise olumlu karşıladı. Haugen, "Bence bu, Facebook'un eylemlerine karşı sert bir duruş sergilememizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ancak bir araya gelir ve mantıklı taleplerde bulunursak ilerlemeler kaydedebiliriz" dedi. Facebook suçlamaları reddediyor Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg eski çalışan Haugen'in suçlamalarını reddediyor. Zuckerberg Facebook çalışanlarına gönderdiği ve daha sonra sosyal medya hesabında da paylaşılan bir mesajda "Kâr etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız" ifadelerini kullanarak, "Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum" diye konuşmuştu. dpa, DW / HT,JD ©️ Deutsche Welle Türkçe