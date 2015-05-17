Facebook Ukrayna'da ofis açmayacak

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Ukkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun kişisel hesabı üzerinden yaptığı, "Ukrayna'da Facebook ofisine ihtiyacımız var" çağrısına olumsuz yanıt verdi. "Bizim Moskova'da ofisimiz yok. Bu nedenle moderatörlüğün Moskova ofisinden Ukrayna ofisine geçeceğini düşünenler yanılıyor. Ukrayna ofisi açılması talebi gerçekleştirilmeyecek" diyen Zuckerberg, Ukrayna ve Rusya'yla ilgilenen moderatörlerin, Dublin'deki merkez ofiste çalıştığını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Ukrayna lideri Poroşenko, geçtiğimiz günlerde şahsi Facebook hesabından Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e çağrıda bulunarak, "Sevgili Mark Zuckerberg, küresel şirketlerin tepki göstermesini sağlamak için tüm yolları kullanmak zorundayız. Ukrayna'nın, Facebook Ofisine ihtiyacı var" demişti. Poroşenko ve Rusya karşıtı kampanya yürüten bir çok kişi, Moskova yönetimini eleştiren Ukrayna vatandaşlarına ait hesapların Rusların yoğun şikayetleri sonucu kapatıldığını savunuyor.

'Moderatörlüğün Moskova ofisinden Ukrayna ofisine geçeceğini düşünenler yanılıyor'

Mark Zuckerberg, 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği soru-cevap toplantısında, Poroşenko'dan gelen Ukrayna ofisi talebine yanıt verdi. Ukraynalı Facebook kullanıcılarının hesaplarının Moskova tarafından engellendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Zuckerberg, "Bizim Moskova'da ofisimiz yok. Bu nedenle moderatörlüğün Moskova ofisinden Ukrayna ofisine geçeceğini düşünenler yanılıyor. Ukrayna ofisi açılması talebi gerçekleştirilmeyecek" dedi. Mark Zuckerberg, Facebook'un Ukrayna bölümüyle ilgilenen moderatör ekibinin Dublin'deki merkez ofiste bulunduğunu ve Rusya ile Ukraynaca dillerini bilen kişilerden oluştuğunu belirtti.

Patlak veren tartışmalar üzerine kapatılan Ukrayna hesaplarını şahsen incelediğini açıklayan Zuckerberg, tüm hesap kapatma işlemlerinin adil yapıldığı sonucuna vardığını vurgulayarak, "İnsanlar şikayet ediyordu. Biz de şikayet konusu olan iletileri kontrol ettik ve bazılarının Ruslara karşı aşağılayıcı söylemler barındırdığına karar vererek, bunları kapattık. Nefret söylemi, etnik gruplara hakaret ve şiddet içeren paylaşımlara izin vermiyoruz. Bence bu içerikleri kaldırarak politikamız gereği doğru olanı yaptık" dedi.

Facebook ekibinin bu süre içinde bir hata yaptığını da kabul eden Zuckerberg, "Hesapların engellenme gerekçesi olarak ‘nefret söylemi' yerine yanlışlıkla ‘çıplaklık' seçeneğini belirterek hata yaptık. Fakat hatamızı fark edince özür diledik. Bunu tekrarlamamaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.