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Yaşam

FACEBOOK TWITTER'IN TAHTINA GÖZ DİKTİ SAN FRANCISCO (A.A)

11 Haziran 2011 14:49

-FACEBOOK TWITTER'IN TAHTINA GÖZ DİKTİ SAN FRANCISCO (A.A) - 11.06.2011 - Facebook, sosyalleşme sitesindeki "arkadaşların" gerçek zamanlı faaliyetlerini belirten mikro-blog sitesi, Twitter'daki gibi "happening now" (şu an olup biten) fonksiyonunu test ediyor. Dünyanın en büyük sosyalleşme ağı Facebook'tan yapılan açıklamada, bu fonksiyonun 600 milyon Facebook kullanıcısının en az yüzde 1'inde denendiği belirtilerek, "Haber kaynağının yanındaki bir kolonda yer alacak bu fonksiyonu test etmekteyiz, bu fonksiyon kullanıcılara arkadaşlarının olup bitenlerle ilgili yorumlarını veya "sevdiklerini" görme olanağı verecek" denildi. Açıklamada, gelecek haftalarda bu testin daha fazla kullanıcıya yayılması ve iyileştirilmesi konusunda daha fazla bilgi sahibi olunacağı belirtildi. Bazı gözlemciler, Facebook'taki bu yeni fonksiyonun, kullanıcılarına azami 140 karakterlik mesajlarla, ne yaptıklarını, ne düşündüklerini, ne gördüklerini ve belge, fotoğraf ve videolara link verebilmelerini sağlayan Twitter için bir tehdit olabileceğinin altını çiziyorlar.

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